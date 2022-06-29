مصادر من الداخلية والسجل المدني تنفي لـ #المرصد إصدار أي بطاقات شخصية لأجانب وتو

مصادر من الداخلية والسجل المدني تنفي لـ #المرصد إصدار أي بطاقات شخصية لأجانب وتوضح حول المقطع المتداول .

المصادر : البطاقات في المقطع المتداول هي بطاقات انتساب لمجلس اجتماعي يسمى ” المجلس الأعلى للقبائل العربية الليبية ” وليست بطاقات صادرة من الدولة لا شكلاً ولا مضمونًا .

المصادر : هذه البطاقات كبطاقات الانتساب للمجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاندية الرياضية ليست وثائق رسمية أو ثبوتية .

المصادر : بطاقات الانتساب للمجالس والمنظمات والاندية ليست بديلاً عن الرقم الوطني أو بطاقات التعريف ولا يعتد بها في الانتخابات والتعامل بها يتم بين مصدريها فقط .

المصادر : نطمئن المواطنين بأن منظومة الرقم الوطني والسجل المدني مُصانة ومن غير المعقول الحديث عن ادخال 5000 شخص في المنظومة دفعة واحدة . #ليبيا ( خاص )