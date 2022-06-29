تدقيق #المرصد | نفس الموضوع وللمرة الثانية في أسبوع ولكن بصورة مختلفة .#Almarsad

تدقيق #المرصد | نفس الموضوع وللمرة الثانية في أسبوع ولكن بصورة مختلفة .#AlmarsadCheck

📝 الخبر : ” القبض على شبكة دعارة في وادي الربيع #طرابلس . 📌 مصدر الخبر : صفحة ” يوميات ليبي وليبية ” وأثار تفاعل الآلاف و للمرة الثانية بنفس الموضوع خلال اسبوع . صحة الخبر : كاذب ❌ 🔍 تدقيق #المرصد : بالبحثعرض المزيد عكسيًا وجدنا الصورة منشورة في عدة صفحات عراقية منذ 2021 كما تداولتها صفحات جزائرية في 2021 ✅ . 🔗دليل التدقيق : رابط من صفحة ” عراق مودل ” تتحدث عن القضية سنة 2021 : https://www.facebook.com/169952723738729/posts/929547007779293/ برأيك لماذا تكرر هذه الصفحات وللمرة الثانية في أسبوع نشر هذا النوع من الأخبار الكاذبة ؟ لحصد التفاعل ام اسباب أخرى ؟ 🤔 ‏#AlmarsadCheck