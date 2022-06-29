صور | اغلاق بوابة ” وادي كعام ” على الساحلي بين #زليتن و #الخمس من قبل محتجين عل

صور | اغلاق بوابة ” وادي كعام ” على الساحلي بين #زليتن و #الخمس من قبل محتجين على انقطاع الكهرباء طوال اليوم تقريبًا . #ليبيا # المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
جاء مقترح رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، ليثير جدلا واسعا في الشارع الليبي، ما
تم النشر منذُ 6 دقائق
أحزاب ليبية تهدد بـ«حراك شعبي» في حال فشل المسار السياسي
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
تدقيق #المرصد | نفس الموضوع وللمرة الثانية في أسبوع ولكن بصورة مختلفة .#Almarsad
تم النشر منذُ 47 دقيقة
دعوات للتظاهر في #ليبيا تحت شعار “ثورة شباب” احتجاجا على الجمود السياسي وتردي ال
تم النشر منذُ 53 دقيقة
أضف تعليقـك