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صور | اغلاق بوابة ” وادي كعام ” على الساحلي بين #زليتن و #الخمس من قبل محتجين عل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اغلاق بوابة ” وادي كعام ” على الساحلي بين #زليتن و #الخمس من قبل محتجين على انقطاع الكهرباء طوال اليوم تقريبًا . #ليبيا # المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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