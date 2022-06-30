المركز الوطني للأرصاد الجوية
نشرة الصيد البحري
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (30/06/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني إلى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل مصراته وسرت لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية.
• الريح متغير الاتجاه إلى براني على الساحل الممتد من رأس الأنوف إلى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر ويصل إلى (1.50) متر على ساحل درنة وأقصي الساحل الشرقي.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وأقصي الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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. التاريخ: 30/06/2022
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