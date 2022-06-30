ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 30 يونيو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8316 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0558 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8762 دينار، والدولار الكندي 3.7463 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2895 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2877 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3154 دينار، والدينار التونسي 1.553 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4758 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 30 يونيو 2022: