عاجل > بيان لـ ” ويليامز ” عقب انتهاء مفاوضات #جنيف دون التوقيع على الوثيقة النه

عاجل > بيان لـ ” ويليامز ” عقب انتهاء مفاوضات #جنيف دون التوقيع على الوثيقة النهائية :

⚡️مجلسا النواب والدولة توصلا لتوافق حول كل المواد المثيرة للجدل تقريبًا في مشروع الدستور المعد سنة 2017 .

⚡️المجلسان توافقا بشأن قضايا معقدة كتحديد المقر الرئيسي للبرلمان وتوزيع مقاعد غرفتيه وصلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء .

⚡️المجلسان توافقا على اللامركزية و عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات وزيادة تمثيل المكونات الثقافية.

⚡️لا يزال الخلاف قائمًا حول نقطة خلافية في شروط الترشح لاول انتخابات رئاسية .

⚡️سأعد تقرير كامل و أقدم توصياتي بشأن السبل البديلة إلى أمين عام الأمم المتحدة.

⚡️التقدم المحرز في القاهرة وجنيف كبير ولكنه غير كاف كأساس للمضي نحو الانتخابات .

⚡️أحث المجلسين على تجاوز الخلاف في أقرب وقت ممكن و أدعو الى الحفاظ على الهدوء . #ليبيا #المرصد