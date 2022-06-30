أطلقت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واليونيسف حملة وطنية للتطعيم تس

أطلقت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واليونيسف حملة وطنية للتطعيم تستهدف 1.5 مليون شخص فوق 12 سنة في 9 بلديات من المنطقة الشرقية والجنوبية، وقالت منظمة اليونيسف إنه سيتم تدريب كادر من كل بلدية للوصول إلى المجتمعات بما في ذلك السلطات المحلية والمؤثرين الرئيسيين، من خلال الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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