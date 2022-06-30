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أطلقت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واليونيسف حملة وطنية للتطعيم تس

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أطلقت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واليونيسف حملة وطنية للتطعيم تستهدف 1.5 مليون شخص فوق 12 سنة في 9 بلديات من المنطقة الشرقية والجنوبية، وقالت منظمة اليونيسف إنه سيتم تدريب كادر من كل بلدية للوصول إلى المجتمعات بما في ذلك السلطات المحلية والمؤثرين الرئيسيين، من خلال الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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