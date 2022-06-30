عاجل > صنع الله : نعلن القوة القاهرة على السدرة و راس لانوف وحقل الفيل مع إستمرا

عاجل > صنع الله : نعلن القوة القاهرة على السدرة و راس لانوف وحقل الفيل مع إستمرارها في مينائي الزويتينة البريقة و خسائرنا بلغت 16 مليار دينار ليبي .

⚡️مبادلة الخام بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج .

⚡️تغذية حساب الوقود بالعملة الصعبة لازالت معطلة بسبب رفض المركزي و المالية تسييل المخصصات بالدولار .

⚡️نتوقع استفحال الأزمة في الصيف ما لم يستأنف إنتاج النفط او معالجة العجز الحالي لحساب الوقود.

⚡️الوضع صعب و ينبيء بمالآت خطيرة تمس جودة حياة المواطن مالم يتم استئناف إنتاج النفط والغاز فورًا .

⚡️كنا نتوقع من الوزير عون أن يكون خاصَّةُ الحكومة ويحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه إلا أنه يعيش حالة إنكار للواقع

⚡️عون يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام و يقول بأن وقف انتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة اخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة .

⚡️لا نعرف لما يتلاعب عون بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه. #ليبيا #المرصد ( بيان )