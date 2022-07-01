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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة إنقضاء مهلة 72 ساعة وخسران

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان حالة القوة القاهرة إنقضاء مهلة 72 ساعة وخسران أكثر من 16 مليار دينار ليبي حسب ماجاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأضافت المؤسسة بأنها تجنبت إعلان حالة القوة القاهرة إلا أنها مجبرة الآن لتنفيذ إلتزاماتها و إعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة و راس لانوف إضافة الى حقل الفيل مع إستمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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