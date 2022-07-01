عاجل > مصدر من ” المنطقة العسكرية الوسطى ” يكشف تفاصيل صك الـ 150 مليون دينار ب

عاجل > مصدر من ” المنطقة العسكرية الوسطى ” يكشف تفاصيل صك الـ 150 مليون دينار بعد اغلاق الدافنية والمطار.

المصدر : الصك صادر من وزارة الدفاع في #طرابلس عبر مصرف #ليبيا المركزي بقيمة 150 مليون دينار و سيقسم الى أربعة جهات .

المصدر : 10 مليون للقوة الثالثة عن فترة عملها بالجنوب و 100 مليون للقوة المساندة و 30 مليون مستحقات شركة الخدمات الأرضية بعد اعتصام موظفي الشركة بمطار #مصراتة و 10 مليون للجرحى .

المصدر : ” اللواء ” محمد موسى ” آمر المنطقة العسكرية الوسطى تسلم الصك وتعهد بصرفه لـ ” الشباب المعتصمين ” بحلول الأحد .

المصدر : السواتر أُزيلت من #الدافنية ومطار مصراتة عاد للعمل وسيعود الاعتصام من جديد اذا تعرقل صرف الصك . #المرصد ( خاص )