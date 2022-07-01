طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في خطاب وجهه صالح إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية، أكد فيه أن الحبري هو المحافظ المكلف لحين انتهاء أعمال توحيد المصرف المركزي، واعتماد ذلك من مجلس النواب.

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