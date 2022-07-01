عاجل | “الحدث” تحصل على رسالة وجهها عقيلة صالح إلى غوتيريش يرفض فيها ترشيح الجز

#عاجل | “الحدث” تحصل على رسالة وجهها عقيلة صالح إلى غوتيريش يرفض فيها ترشيح الجزائري صبري بوقادوم مبعوثا أمميا
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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