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#عاجل | “الحدث” تحصل على رسالة وجهها عقيلة صالح إلى غوتيريش يرفض فيها ترشيح الجز

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل | “الحدث” تحصل على رسالة وجهها عقيلة صالح إلى غوتيريش يرفض فيها ترشيح الجزائري صبري بوقادوم مبعوثا أمميا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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