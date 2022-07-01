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رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة : “أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة : “أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي ونفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية”.
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ليبيا مباشر

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