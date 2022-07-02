نفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن رفضها خ

نفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن رفضها خروج الشعب في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأوضحت المسماري في تصريحاتها للحدث باصطفافها مع مطالب المتظاهرين حول إجراء الانتخابات في اسرع وقت للخروج من حالة الانسداد السياسي الحاصل محملة جميع الاجسام مسؤولياتها حيال تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين.

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