قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن “مجلس النواب لم يعطل الانتخابات في 24 ديسمبر 2022 ولجنة المسار الدستوري للمجلس لم تعرقل الوصول إلى إطار دستوري دائم يستعيد الدولة ويرجع سيادتها من الهيمنة الأجنبية دون شروط إقصائية”. وأضاف قائلا في تغريدة عبر تويتر، “لنترك الخيار بيد الشعب بانتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا الخيار الوحيد للحفاظ على البلد”.

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