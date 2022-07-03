أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، متابعة بلاده للتطورات السياسية و

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، متابعة بلاده للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، التي يطمح لها كل الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، الأحد، لبحث آخر تطورات العملية السياسية والأمنية في ليبيا.

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