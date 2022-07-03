الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري: التظاهر حق من ح

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري:

التظاهر حق من حقوق الشعب وندعو للحفاظ على الممتلكات.

نؤكد أن هدف عملية الكرامة هو الحفاظ على المواطن والبلاد.

نحن إلى جانب الشعب والمتظاهرين السلميين لتأمين حمايتهم.

نحن لسنا جناحا سياسيا ودورنا يشمل تأمين كل المواطنين.

سنتخذ الإجراءات إذا حاول أي طرف فرض مشاريعه

المجلس الرئاسي ليس لديه سلطة على مقره.

ملتزمون بتأمين المواطنين في برقة والجنوب لأنهما تحت يد القوات المسلحة

تنظيمات متطرفة قد تريد استغلال هذه التظاهرات.

الجيش لن يقف مكتوفي الأيدي وهو مع الشعب ومطالبه.

جماعة الإخوان قد تسعى لتركب موجة التظاهرات وتحويرها.

جماعة الإخوان من الأعداء الذين لا يريدون جيشا ليبيا قويا.

جماعة الإخوان تحاول زج الجيش بالزواريب السياسية للتأثير على صورته.

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