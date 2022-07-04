دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاثنين 2022/07/04

اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا حيت تكون في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، حيث درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (30–33) مْ على الساحل الغربي, وتكون علي مناطق الدواخل مابين (34-39) مْ, ويشمل الاعتدال من هذا اليوم مناطق جنوب غرب ليبيا فتتراوح مابين (38-42)مْ.

وتبقي درجات الحرارة بدون تغير علي مناطق شرق ليبيا, ويستمر هذا التحسّن طيلة أيام الأسبوع مع ارتفاع بسيط يوم الخميس على المناطق الغربية ومن ثم تتراجع مجدداً حيث تشير التوقعات إلى أجواء معتدلة أيام عيد الاضحى المبارك وسنوافيكم بالتفاصيل في الأيام القادمة.

والله أعلم