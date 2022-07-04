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صور | مديرية أمن #طبرق توقف 5 أشخاص متلبسين بسرقة خزنة و أثاث و مكيفات وحواسيب و

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مديرية أمن #طبرق توقف 5 أشخاص متلبسين بسرقة خزنة و أثاث و مكيفات وحواسيب وشاشات من مقر مجلس النواب بعد اقتحامه الجمعة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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