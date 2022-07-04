رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: الشعب هو من يقرر مصيره ولا يمكن لأ

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: الشعب هو من يقرر مصيره ولا يمكن لأي جهة أن تستفرد بالقرار السياسي

الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء: نريد لهذه المرحلة الانتقالية أن تكون الأخيرة بالنسبة للشعب

الدبيبة: خروج الناس في مظاهرات للمطالبة بحقهم في الانتخابات أمر لا خلاف عليه

الدبيبة: حل الحكومة وعدم اعتماد ميزانية لها وإغلاق النفط هو ضغط عليها لاستفراد أشخاص بعينهم بالسلطة

الدبيبة: رفضنا أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أفراد أو أحزاب سياسية

#بوابة_إفريقيا_الإخبارية #ليبيا #afrigatenews