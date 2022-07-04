نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/07/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاثنين (2022/07/04 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري ويكون متغير الاتجاه الى براني هذا اليوم على ساحل زوارة وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراته وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) مترو يصل الى (2.50) متر على ساحل درنة هذا اليوم .

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.