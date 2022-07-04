نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاثنين (2022/07/0

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاثنين (2022/07/04 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شرش الى بحري ويكون متغير الاتجاه الى براني هذا اليوم على ساحل زوارة وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراته وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح بحري إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) مترو يصل الى (2.50) متر على ساحل درنة هذا اليوم .
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل درنة وذلك لاحتمالية ظهور ضباب خفيف.
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