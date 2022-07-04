قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن ما يحدث في البحر المتوسط يتردد صداه بتهديدات مباشرة على إيطاليا، مشيرا إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا، و أضاف “في البحر المتوسط ​​يتردد صدى العدوان الروسي على أوكرانيا وهشاشة منطقة الشرق الأوسط والصعوبات في بعض مناطق شمال إفريقيا لاسيما منطقة الساحل، ما قد ينتج عنه تهديدات مباشرة لأمن بلاده، وهو ما نراه مع ما يحدث في ليبيا حالياً”.

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