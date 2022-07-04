تظاهرات ليلية في #ليبيا احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدبيبة وباشاغا يراهنان على «احتواء» الليبيين بوعد الانتخابات
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
أسعار الخضروات والفواكه اليوم بطرابلس #صدى #ليبيا 2022-07-04 15:09:28
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مواطن مصري ينقد طفلا كان على وشك الموت، بعد سقوطه من طابق مرتفع في أحد مباني مدي
تم النشر منذُ 48 دقيقة
أسعار اللحوم لهذا اليوم بطرابلس #صدى #ليبيا 2022-07-04 14:25:41
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك