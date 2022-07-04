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تظاهرات ليلية في #ليبيا احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تظاهرات ليلية في #ليبيا احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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