قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة، خالد مازن، إن تيار “بالتريس” الشبابي، تقدم إل

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة، خالد مازن، إن تيار “بالتريس” الشبابي، تقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على إذن بالتظاهر، والوزارة وافقت على ذلك.

وأضاف مازن أن المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، الجمعة، كانت سلمية و من دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك، مشيرا إلى رصد أشخاص خارج البلاد حرضوا على التظاهر، بهدف التكسير والتخريب، معقبا “سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج”.

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