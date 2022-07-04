أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن إرجاع مجلس إدارة الشركة العا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن إرجاع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي للعمل مجددا يعود إلى أسباب تقنية بحتة، مضيفا أن تلك العودة جاءت بصفة مؤقتة، لافتا بأنه سيتم إخراج مجلس جديد في 17 يوليو الجاري، وأضاف الدبيبة أنه لا يتهم مجلس الإدارة الحالي بالفشل أو السرقة، لكنه يجب أن يترك الفرصة لغيرهم

#الحدث_الليبي