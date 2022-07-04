عاجل > بيان لديوان مجلس النواب : متظاهرين مدفوعين من جهات مشبوهة لا تمثل طبرق هم من احرقوا الديوان وسرقوا مستندات سرية .

البيان : نستنكر إحراق الأرشيف الورقي المجمع على مدى 8 سنوات بما فيه وثائق سرية محلية و دولية وبالعلاقات مع الدول .

البيان : المستندات المنهوبة المسربة مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات .

البيان : نشر هذه المستندات لذر الرماد في العيون على المستندات السرية التي سرقت من المقر .

البيان : أرشيفنا الورقي محفوظ إلكترونيا في عدة أماكن ويمكننا إعادة تجميعه في أيام والعودة للعمل .

البيان : ماضون في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الاحداث والنائب العام فتح تحقيقًا عاجلاً . #ليبيا #المرصد