كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة، الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات المالية المحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 56 مليارا و546 مليونا و964 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 36 مليارا و333 مليونا و362 ألف دينار هلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن الإيرادات والنفقات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك.

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