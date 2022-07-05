كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو ،أن الم

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو ،أن الموجة الخامسة من كورونا قد تظهر فعليًا في ليبيا، مشيرا أن ظهور الموجة الخامسة تزامن مع المتحورات المتكونة بعد متحور “أوميكرون”، كما أشارإلى أنه تم رصد انتشار أعراض الفيروس، كالتهابات الجهاز التنفسي، كما ذكر أن الأعراض حاليا غير قوية، وهو ما يفسّر ضعف الإقبال على إجراء المسحات.

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