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واحد من أجمل أودية الجبل الأخضر، يزدحم بغطاء نباتي يشمل تقريبا معظم النباتات الت

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

واحد من أجمل أودية الجبل الأخضر، يزدحم بغطاء نباتي يشمل تقريبا معظم النباتات التي تمثل الغطاء الغابي لإقليم الجبل الأخضر، وبه منابع مياه عذبة تتدفق من قلب الصخور بصورة مستمرة منذ أزل بعيد، تعرّف على وادي مرقص من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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