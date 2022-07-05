قال مدير عام الإدارة العامة للعمليات عن المنطقة الغربية والجنوبية خالد وهيبه، خل

قال مدير عام الإدارة العامة للعمليات عن المنطقة الغربية والجنوبية خالد وهيبه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن شركة البريقة لديها ما يكفي من الوقود إضافة إلى وجود شحنات أخرى قادمة للموانئ الليبية، مؤكدا أن مخازن شركة البريقة في المنطقة الغربية تكاد تكون ممتلئة وأن عمليات التوزيع تجاوزت خلال 25 يونيو وحتى أمس الاثنين ما نسبته 30% عن المعدل الطبيعي وأن توزيعات منطقة طرابلس وطرابلس الكبرى وصلت إلى 7 مليون لتر.

#الحدث_الليبي