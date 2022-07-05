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صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في احتفال #الجزائر بالذك

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تشارك في احتفال #الجزائر بالذكرى الـ 60 للإستقلال . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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