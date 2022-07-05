عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء محمد اسماعيل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتما

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء محمد اسماعيل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا، مع مساعدي المدير العام والمدراء العامين ومدراء الإدارات وعدد من الدوائر الفنية المختصة، وتناول الاجتماع الصيانة السريعة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وبعض وحدات التوليد بمحطات الإنتاج والاحتياجات الضرورية لصيانة مكونات الشبكة الكهربائية ، وتشكيل لجان فنية عاجلة من بينها لجنة فنية لدراسة استراتيجية احتياج الشركة للغاز الطبيعي وإمكانية إضافة مشاريع إنتاجية إضافية لمواكبة حجم الاستهلاك .

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