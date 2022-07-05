عاجل > النص الكامل لبيان مبادرة المترشح سيف الإسلام القذافي بشأن تشكيل جهة مح

عاجل > النص الكامل لبيان مبادرة المترشح سيف الإسلام القذافي بشأن تشكيل جهة محايدة تضع قانون انتخابي غير اقصائي او انسحاب كل المرشحين للرئاسة ممن يراد اقصائهم وبشكل جماعي بما فيهم هو ، وذلك كمحاولة أخيرة لحل سلمي ، وفقًا لنص البيان . #ليبيا #المرصد