عاجل > النص الكامل لبيان مبادرة المترشح سيف الإسلام القذافي بشأن تشكيل جهة مح

عاجل > النص الكامل لبيان مبادرة المترشح سيف الإسلام القذافي بشأن تشكيل جهة محايدة تضع قانون انتخابي غير اقصائي او انسحاب كل المرشحين للرئاسة ممن يراد اقصائهم وبشكل جماعي بما فيهم هو ، وذلك كمحاولة أخيرة لحل سلمي ، وفقًا لنص البيان . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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