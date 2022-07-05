عاجل > سيف الاسلام يعلن عن مبادرته رسميًا وتقترح انسحاب كافة الاشخاص الذين يدور حولهم الجدل بما فيهم هو.

المبادرة تتكون من خيارين أولها وضع جهة محايدة ترتيبات انتخابات بلا اقصاء وتشير إلى أن هذا الخيار بعيد الاحتمال حاليًا .

خيار المبادرة الثاني : هناك من يسعى لوضع شروط لاقصاء أشخاص بعينهم والمعالجة هي انسحاب كل هؤلاء الاشخاص جماعيًا من الترشح .

المبادرة : #ليبيا في حالة استثنائية حرجة ويجب ان تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا هو الحل الاخير لحقن الدماء .

المبادرة : من يرى مصلحة البلاد فوق مصلحته فليقبل مثلنا هذه المبادرة .( المحامي ) #المرصد