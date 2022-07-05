الصديق دي مدير محطة الافريقية في #اسطنبول لـ #المرصد : حجز بعض ممتلكات مكتبنا ب

الصديق دي مدير محطة الافريقية في #اسطنبول لـ #المرصد : حجز بعض ممتلكات مكتبنا بحكم قضائي تركي .

دي : القضية تعود لسنة 2018 فترة مدير المحطة السابق لطفي الفيتوري ولاصحة لما يقال عن اغلاق المكتب بسبب مشاكل أخرى .

دي : القضية تدور حول مبلغ 60 ألف دولار تطالب به شركة استشارات تركية تعاقد معها المدير السابق .

دي : الشركة طالبتنا بالمبلغ وطلبنا منها تقديم ما يثبت احقيتها به الا أنها ذهبت للمحكمة والمدير السابق لم يتخذ معها أي اجراء .

دي : سنودع المبلغ غدًا في حساب المحكمة ونفتح مكتبنا و اذا لم يثبت احقية الشركة التركية به سنستعيده . #ليبيا