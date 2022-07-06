نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأربعاء (06/07/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأربعاء (06/07/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح متغير الاتجاه إلى براني على ساحل زوارة وطرابلس وشرش على باقي الساحل يتحول يوم الغد إلى متغير الاتجاه على ساحل الخمس ومصراته وبحري إلى براني على ساحل سرت سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شرش الى بحري ويكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على ساحل درنة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر ويصل اليوم إلى (1.50) متر على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وأقصي الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس الأنوف إلى الخليج وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

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التاريخ: 06/07/2022