أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إدراج 22 موقعا أ

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إدراج 22 موقعا أثريا ليبياً على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وذلك خلال الدورة العاشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقدة بالرباط في المملكة المغربية.

وضمت القائمة كلا من: قصر الحاج و”جامع قرجي” بالمدينة القديمة طرابلس، إضافة لـ”حوش الحفر” بمدينة غريان، و”جامع تيواتروين” بمدينة يفرن، والقصر الفاطمي بمدينة إجدابيا، وغيرها.

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