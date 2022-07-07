الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الخميس 07–07–2022

ملخص عام :لا تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية على أغلب المناطق مع تسجيل إرتفاع طفيف هذا اليوم

في درجات الحرارة على المناطق الغربية خاصةً مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (38-41)مْ على الدواخل، وتسجل إنخفاض تدريجي بدايةً من يوم الغد، ويكون ملحوظ يوم السبت ويشمل أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحياناً يوم السبت على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر, ومابين (36-40) مْ على الدواخل، وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد ثم تنخفض بدايةً من يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43) مْ ، وتسجل زيادة بسيطة يوم الغد ثم تتراجع يوم السبت على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40) مْ ، وتسجل إنخفاض يوم السبت على الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05)