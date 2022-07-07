المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (07/07/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لايوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح متغير الاتجاه إلى براني يكون يوم الغد بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح شرش ويكون غربي الى باش على ساحل شحات وبحرى هذا اليوم على ساحل بنغازي سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر .

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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التاريخ: 07/07/2022