المركز الوطني للأرصاد الجوية
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (07/07/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لايوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح متغير الاتجاه إلى براني يكون يوم الغد بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت وذلك لاحتمالية ظهور شبورة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح شرش ويكون غربي الى باش على ساحل شحات وبحرى هذا اليوم على ساحل بنغازي سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.25) متر .
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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التاريخ: 07/07/2022
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