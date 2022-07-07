عاجل

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لو

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الـ 54 الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بمدينة مراكش المغربية. وناقش المشاركون ملفات تتعلق بتمويل التنمية بالقارة الإفريقية وإعادة ترتيب الدين العام كمحفز للانتعاش الاقتصادي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك