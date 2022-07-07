شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لو

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في أعمال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الـ 54 الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد بمدينة مراكش المغربية. وناقش المشاركون ملفات تتعلق بتمويل التنمية بالقارة الإفريقية وإعادة ترتيب الدين العام كمحفز للانتعاش الاقتصادي.

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