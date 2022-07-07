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الشركة العامة للكهرباء تعلن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاست

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة العامة للكهرباء تعلن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم ، وتؤكد إدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات .
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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