الشركة العامة للكهرباء تعلن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم ، وتؤكد إدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات .
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الشركة العامة للكهرباء تعلن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاست
الشركة العامة للكهرباء تعلن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم ، وتؤكد إدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات .
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