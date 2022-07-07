أكد سفير هولندا في ليبيا، دولف هوخيفونين، تأييد بلاده لتمديد ولاية بعثة تقصي الح

أكد سفير هولندا في ليبيا، دولف هوخيفونين، تأييد بلاده لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا أن مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني / حقوق الإنسان ، وهي جزء من عملية برلين ،عقدت جلسة عامة مع خبراء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا”، وأوضح أن “عمل بعثة تقصي الحقائق ضروري لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا”. مردفًا أن “هولندا تؤيد بالكامل تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق”.

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