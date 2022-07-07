أعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة إحباط محاولة سرقة أسلاك كهربائية من منطقة قصر ب

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربعة إحباط محاولة سرقة أسلاك كهربائية من منطقة قصر بن غشير بئر التوتة، وقالت المديرية إنه تم العثور على عدد 14 لفة من أسلاك النحاس تقدر بنحو 700 متر طولي، وهي مقطوعة ومعدة للسرقة، فيما لاذا الجناة بالفرار بعد أن توجهت دورية من أمن النواحي الأربعة لمكان الواقعة، وإحالة الأسلاك لمركز الشرطة الكهربائية جنوب طرابلس من حيت الاختصاص

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