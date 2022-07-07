أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش في طرابلس، اليوم الخميس، إنقاذ 114 مهاجرا غير شرعي من عدة جنسيات مختلفة، شمال مدينة صبراتة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قاربين، وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي عبر صفحتها على فيسبوك أن عملية الإنقاذ التي جرت أمس الأربعاء نفذها زورق الدورية الزاوية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية في منطقة المسؤولية الليبية.

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