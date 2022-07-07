المسؤول السياسي لجبهة النضال أحمد قذاف الدم لقناة ليبيا الأحرار : المؤتمرات الشعبية يمكن أن تحل أزمة ليبيا
قذاف الدم: المؤامرة على ليبيا لا تفرق بين ليبي وليبي ونحن لدينا من القدرات والكفاءات ما يؤهلنا للجلوس والتفاهم جميعا.
أحمد قذاف الدم: هدفنا في جبهة النضال إنقاذ ليبيا من التدخلات الأجنبية لتعود كما كانت عليه
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المسؤول السياسي لجبهة النضال أحمد قذاف الدم لقناة ليبيا الأحرار : المؤتمرات الش
المسؤول السياسي لجبهة النضال أحمد قذاف الدم لقناة ليبيا الأحرار : المؤتمرات الشعبية يمكن أن تحل أزمة ليبيا
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