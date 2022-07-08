عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن بالغ أسفه من التقاري

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن بالغ أسفه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا. وشدد العقوري، في بيان صحفي، على أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن مع الحدود الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر.

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