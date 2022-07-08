الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة 08/ 07 / 2022 طقس معتدل و

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

08/ 07 / 2022

طقس معتدل ومستقر علي اغلب مناطق الشمال نتيجة تاثير كتلة هوائية معتدلة حيث تسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي هذا اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد علي اغلب المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 29 – 34 ) مْ ,وتتراوح مابين (37-43) مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع ان يمتد تاثير هذه الكتلة الهوائية المعتدلة ليشمل يوم الاحد اغلب مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب ,ويستمر تاثيرها طيلة ايام العيد .

والله أعلم .