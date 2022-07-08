عبّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن مساندته لمطالب الحراك الشبابي، الذي شهدته المدن الليبية خلال الأيام الماضية، مطالبا بوقف العنف، وقال العباني:” نعم للحراك الشبابي، ولا للعنف، والسلم الاجتماعي أغلى من الكهنة والمعابد”..و تابع ” إن إسقاط أسقف المعابد على رؤوس الكهنة، كفيل بتطهيرها من الهرطقة، إذا ما أصبح تطهيرها بمواد التنظيف مستحيلا”.

#الحدث_الليبي