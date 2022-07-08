عبّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن مساندته لمطالب الحراك الشبابي، الذي شهدته المدن الليبية خلال الأيام الماضية، مطالبا بوقف العنف، وقال العباني:” نعم للحراك الشبابي، ولا للعنف، والسلم الاجتماعي أغلى من الكهنة والمعابد”..و تابع ” إن إسقاط أسقف المعابد على رؤوس الكهنة، كفيل بتطهيرها من الهرطقة، إذا ما أصبح تطهيرها بمواد التنظيف مستحيلا”.
#الحدث_الليبي
عبّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن مساندته لمطالب الحراك الشبابي، الذي شهدته
عبّر عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن مساندته لمطالب الحراك الشبابي، الذي شهدته المدن الليبية خلال الأيام الماضية، مطالبا بوقف العنف، وقال العباني:” نعم للحراك الشبابي، ولا للعنف، والسلم الاجتماعي أغلى من الكهنة والمعابد”..و تابع ” إن إسقاط أسقف المعابد على رؤوس الكهنة، كفيل بتطهيرها من الهرطقة، إذا ما أصبح تطهيرها بمواد التنظيف مستحيلا”.
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