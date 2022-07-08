توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم مناطق البلاد اليومين المقبلين، وسيبدأ تراجع الحرارة بشكل لافت في المناطق الساحلية غدا، لتتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية، وأرجع المركز هذا الانخفاض إلى كتلة هوائية معتدلة، سيمتد تأثيرها ليشمل مناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب يوم الأحد المقبل، وستستمر تلك الأجواء طيلة أيام العيد.

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