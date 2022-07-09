أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”، على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المع

أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا”، على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة.

وشدد “باشاغا” خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين، الجمعة، على ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود.

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